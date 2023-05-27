Mahmuzlu Kızkuşu'nun annelik içgüdüsü izleyenleri duygulandırdı; Yumurtalarını korumak için kendisini siper etti

anisa’nın Salihli Ovası'nda bir tarlaya yuva yaparak yumurtalarını bırakan "Mahmuzlu Kızkuşu" türündeki bir anne kuş, toprağı süren traktörün önüne geçerek yavrularına siper oldu. Çiftçi tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan 21 yaşındaki Hakan Alpar, traktör ile domates tarlasını sürerken, bir anda önünde nadir bir kuş türü olan Mahmuzlu kızkuşu'nu gördü. Traktörün önünden çekilmeyen ve sürekli öten kuşu uzaklaştırmak için traktöründen inen Alpar, çevrede yaptığı incelemede kuşun hemen arkasında bulunan yumurtaları fark etti. Mahmuzlu Kızkuşunun görüntüsünü cep telefonu ile kayda alan çiftçi, görüntüleri sosyal medya da paylaştı. Görüntü ise kısa sürede onbinlerce beğeni aldı.