Haberler Yaşam Videoları Mahmuzlu Kızkuşu'nun annelik içgüdüsü izleyenleri duygulandırdı; Yumurtalarını korumak için kendisini siper etti

Mahmuzlu Kızkuşu'nun annelik içgüdüsü izleyenleri duygulandırdı; Yumurtalarını korumak için kendisini siper etti

Mahmuzlu Kızkuşu'nun annelik içgüdüsü izleyenleri duygulandırdı; Yumurtalarını korumak için kendisini siper etti
27.05.2023 18:18

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:12
İki araç kazaya karıştı: 1...
Yaşam 06:39
Yolcular otomobil sürücüsü ile...
Yaşam 01:02
Adana’da silahlı kavga: Bir...
Yaşam 01:55
Pide fırınında çıkan yangında...
Yaşam 03:05
vatandaşı 60 bin lira...
Yaşam 00:55
Sırtladığı kapıyı bisikletle...
Yaşam 01:30
Kaçak silah operasyonunda 16...
Yaşam 01:48
Bursa İnegöl'de silahlı kavga!
Yaşam 02:03
Restoranda silahlı kavga: 2...
Yaşam 01:08
Ankara'da sağanak sele döndü!...
Yaşam 01:26
İstanbul'da tramvayda yangın...
Yaşam 02:09
Trenin camını temizleyen işçi...

anisa’nın Salihli Ovası'nda bir tarlaya yuva yaparak yumurtalarını bırakan "Mahmuzlu Kızkuşu" türündeki bir anne kuş, toprağı süren traktörün önüne geçerek yavrularına siper oldu. Çiftçi tarafından kayda alınan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan 21 yaşındaki Hakan Alpar, traktör ile domates tarlasını sürerken, bir anda önünde nadir bir kuş türü olan Mahmuzlu kızkuşu'nu gördü. Traktörün önünden çekilmeyen ve sürekli öten kuşu uzaklaştırmak için traktöründen inen Alpar, çevrede yaptığı incelemede kuşun hemen arkasında bulunan yumurtaları fark etti. Mahmuzlu Kızkuşunun görüntüsünü cep telefonu ile kayda alan çiftçi, görüntüleri sosyal medya da paylaştı. Görüntü ise kısa sürede onbinlerce beğeni aldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA