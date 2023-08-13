Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bozoklar Mahallesi, kaptan caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede uyuşturucu satan şahıslarla mahalleli arasında "satamazsın satarım" tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede sopalı bıçaklı kavgaya dönüşürken, torbacı olduğu iddia edilen bir şahıs pompalı tüfekle araçtan mahalleliye rastgele ateş etti. Olayda 4 kişi tüfekten çıkan saçmalarla yaralanırken 1 kişi ise yaşanan arbede sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, bir kişinin ise arbede sırasında kalp krizi geçirdiği ve öldüğü anlaşıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.