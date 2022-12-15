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Mahalle sakinleri 'aslan kaçtı' dedi, işletmeci, 'Görüntüdeki köpek' dedi

Mahalle sakinleri 'aslan kaçtı' dedi, işletmeci, 'Görüntüdeki köpek' dedi
15.12.2022 15:10

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde özel bir hayvanat bahçesinden arslan kaçtığı iddiası ortalığı karıştı. Hayvanat bahçesi yetkilileri görüntüye yansıyanın köpek olduğunu öne sürdü.

Yaşam Videoları

Gölbaşı'nda mahalle sakinlerinin şikayeti sonucu 4 bin metrekarelik arazide kurulu özel hayvanat bahçesinin ruhsatı, içerideki aslan ve kaplanların kükreme sesinin insan psikolojisini bozacak derecede etkili olduğu ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçesiyle Ankara 18'inci İdari Mahkemesinin kararıyla iptal edildi.

Hayvanat bahçesi mühürlenerek, hayvanların tahliyesi için süre verildi.

Mahalle sakinleri kafesten kaçan bir aslanın sokağa indiğini iddia etti. İşletmeciler ise görüntülere yansıyanın köpek olduğunu aslanın kaçmadığını iddia ettiler.

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