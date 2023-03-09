Madeni yağ yüklü tanker alev alev yandı

İstanbul'dan İzmir istikametine seyir halinde olan 63 ADK 526 plakalı madeni yağ yüklü tankerin sürücüsü dinlenmek için Çavuşçiftliği mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde mola verdi.

Sürücü tesiste bulunan alışveriş merkezine girdiği sırada tankerin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesis çalışanları yangına müdahale ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri 20 bin litre madeni yağ bulunan depo kısmına sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.