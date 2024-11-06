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Macahel Geçidi'nde mahsur kalan Fransız turistler kurtarıldı!
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Macahel Geçidi'nde mahsur kalan Fransız turistler kurtarıldı!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 12:59

Artvin'in Borçka ilçesindeki Macahel Geçidi kar nedeniyle ulaşıma kapanınca mahsur kalan 3 Fransız turist için köy halkı harekete geçti. Arazi araçlarıyla karlı yolda ilerleyerek turistlere ulaşan köy sakinleri, turistleri güvenli bir şekilde Borçka ilçesi merkezine ulaştırmayı başardı.

Artvin'de soğuk hava yeniden etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Borçka ilçesindeki Macahel Geçidi kar nedeniyle ulaşıma kapanınca mahsur kalan 3 Fransız turist için köy halkı harekete geçti.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan 1900 rakımlı Camili bölgesine doğa turizmi amacıyla gelen turistler, karla kaplı Macahel Geçidi'nde mahsur kaldı. Arazi araçlarıyla karlı yolda ilerleyerek turistlere ulaşan köy sakinleri, turistleri güvenli bir şekilde Borçka ilçesi merkezine ulaştırmayı başardı. Yeşil doğayı görmek için bölgeye geldiklerini belirten turistler, "Bir hafta içinde dört mevsimi yaşadık" dediler.

33 köy yolu ulaşıma kapandı
Camili bölgesinde kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı, 6 köyü kapsayan vadide ise yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Artvin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

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