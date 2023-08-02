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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023, 22:13 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023, 23:17

Lüks araçtan geriye hurda yığını kaldı!

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde İstanbul istikametinde seyreden lüks otomobil alev topuna döndü. Alev alev yanan araçtan geriye hurda yığını kaldı.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Oğuz Baykal idaresindeki plakası öğrenilemeyen lüks araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü Baykal, emniyet şeridine otomobilini park etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Dumanlar kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. Yangın, lüks otomobilin tamamını sardı. Olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edildi. Alev alev yanarken söndürülen lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

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