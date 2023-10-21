PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 00:56 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 01:11

Lise öğrencisini feci şekilde darp edip bıçaklayan şahıslar yakalandı!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kız meselesi sebebiyle lise öğrencisini feci şekilde darp edip bıçaklayan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören gençler, kız meselesi sebebiyle sosyal medyadan tartıştı. Gençler sosyal medyada yaşanan tartışmanın ardından buluştu. Grupla buluşan M.S. isimli genç, feci şekilde darp edilerek bıçaklandı. O anlar bir başka genç tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.S.'ye iki kişinin saldırdığı, daha sonra saldırganlara bir gencin daha dahil olduğu, M.S.'yi tekmeledikleri ve defalarca vurdukları görüldü. Aynı zamanda görüntülerde M.A.G.'ye küfür ve hakaret edildiği de duyuldu. Feci şekilde darp edilen M.S., M.A.G. tarafından bıçaklandı. M.S. hafif şekilde yaralanırken olaya karışan şahıslar ise kaçtı.

Lise öğrencisini feci şekilde darp edip bıçaklayan şahıslar yakalandı

Olaya ilişkin çalışma yapan polis ekipleri, M.S.'yi darp ve bıçaklayan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen M.A.G., A.E.T., Y.I., D.Ç. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir'de deprem anında yaşanan panik kamerada!
21.10.2023Cumartesi
SON DAKİKA I İzmir'de 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD duyurdu
21.10.2023Cumartesi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a para aktaran 16 kişi paketlendi!
20.10.2023Cuma
Ataşehir'de 45 Katlı rezidans inşaatında yangın çıktı!
20.10.2023Cuma
Malatya'da ağır hasarlı iki blok 300 kilo patlayıcı kullanılarak böyle yıkıldı
20.10.2023Cuma
Bunlar da Var
Gazeteci Fulya Öztürk’e İsrail’den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar... 06:37
Gazeteci Fulya Öztürk'e İsrail'den ölüm tehdidi! Fotoğraflarını paylaştılar...
21.10.2023Cumartesi
İsrail Gazze’de sivillerin sığındığı kiliseyi bombaladı! 01:55
İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı kiliseyi bombaladı!
21.10.2023Cumartesi
ABD Başkanı Biden ulusa seslendi! Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı: Vahşet ve savaş mesajı 00:11
Beyaz Saray kan kırmızı ışıklandırıldı
21.10.2023Cumartesi
İsrail Gazze’de kilise vurdu! Saldırıda yaralanan Hristiyan genç isyan etti: “Bizi bombaladılar, Gidecek yerimiz yok!” 00:36
“Bizi bombaladılar, Gidecek yerimiz yok!”
21.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA