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Lice'de uyuşturucu operasyonu!
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Lice'de uyuşturucu operasyonu!

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024, 15:55 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024, 15:55

Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen narko-terör operasyonlarında 15 milyon 882 bin kök esrar ve skunk maddesi ve 2 buçuk ton kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen narko-terör operasyonları kapsamında büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 Ağustos ile 11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 2 buçuk ton kubar esrar yakalandı. Olayla ilgili 36 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli soruşturma başlatıldı.

Operasyonun Amacı ve Kapsamı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, narko-terör operasyonları, terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki ilişkiyi somut delillerle ortaya koymak amacıyla yürütülüyor. Ayrıca, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyen kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi hedefleniyor.

Valilik açıklamasında, operasyonların Lice ilçesi başta olmak üzere bölgedeki terör ve uyuşturucu bağlantısını kesmeyi amaçladığı belirtilirken, operasyonların başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Ele Geçirilen Maddeler İmha Edildi

Devam eden operasyonlar sonucunda, 15 milyon 882 bin kök kenevir ve skunk bitkisi ile 2 buçuk ton kubar esrar ele geçirildi. Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin numunelerinin alınmasının ardından imha edildiğini açıkladı. Valilik, operasyonların uyuşturucu ticareti ile terör örgütü arasındaki bağları zayıflatma yönünde önemli adımlar attığını ifade etti.

Gözaltılar ve Adli Soruşturma

Operasyonlarda yakalanan 36 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve soruşturmaların derinleştirilerek devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin, yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapmakla suçlandığı, ayrıca terör örgütüyle olan bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

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