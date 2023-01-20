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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu
20.01.2023 19:52

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre yangın Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde Kocaeli geçişi T2 tünelinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple 34 BGU 35 plakalı kamyon sürücüsü U.G. araçtan çıkan dumanları görünce kamyonu emniyet şeridine çekti. Sürücü 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kamyonun kabin kısmından kasa kısmına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İstikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yanan aracın tünelden çekici yardımıyla tünelden çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı

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