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Kuzenini kurşun yağmuruna tutarak öldüren şüpheli yakalandı

Kuzenini kurşun yağmuruna tutarak öldüren şüpheli yakalandı
12.03.2023 20:09

OTOMATİK OYNAT

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Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Doğan Mahallesi 8. Sokak’ta bulunan 3 katlı evin 1. katında meydana gelmişti. İddiaya göre, Işık Filiz (58) iki gün önce, yan binada bulunan M.A.’nın yeğeni B.A ve annesini darp ettiği ve bu nedenle kuzenlerin kavgalı olduğu öne sürüldü. M.A.'nın gece, babası yurt dışında olması sebebiyle kendini tehlikede hisseden yeğeni B.A. ile beraber kaldığı öğrenildi. Işık Filiz'in ise sabah saatlerinde elindeki kürekle B.A.’nın evinin camlarını kırdığı, çıkan tartışmada yeğenini korumak isteyen M.A’nın kuzeni Işık Filiz’e 6 el ateş açtığı 3’ünün ise vücuduna isabet ettiği öne sürüldü.

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