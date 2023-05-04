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Kuyumcunun dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

Kuyumcunun dikkati vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı
04.05.2023 11:30

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Kastamonu’da, telefon dolandırıcılarının ağına düşen vatandaşı, altınlarını bozdurmak isterken durumu anlayan kuyumcu dolandırılmaktan kurtardı. Kuyumcunun vatandaşı 150 bin TL dolandırılmaktan kurtardığı anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kastamonu il merkezi Belediye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu mağazasına giden vatandaş, 3 tane bilezik, 1 adet büyük altın ve 1 çift küpe bozdurmak istedi. Kuyumcu mağazasında görevli Mustafa Kara, altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşa altınları neden bozdurmak istediğini söyledi. Tedirgin davranışlar sergileyen şahısın dolandırılıyor olabileceğinden şüphelenen Kara, altınlar karşılığında 150 bin TL’lik tutarı teslim ettş. Yaklaşık 5 dakika sonra tekrar kuyumcuya gelen şahıs, elinde bir kağıda yazılı IBAN numarasına paraların yatırılmasını talep etti. Şahsın telaşlı ve şüpheli hareketlerinden kuşkulanan kuyumcu Mustafa Kara, polis ekiplerini aradı. Kuyumcuya gelen polis ekipleri, şahsın telefon dolandırıcılarına para yatırmak üzere olduğunu anladı. Kuyumcunun dikkati sayesinde şahıs, telefon dolandırıcılarına 150 bin TL göndermeden önlenmiş oldu.

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