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Kuyumcular bile şaşkına döndü! Dolandırıcılar bu kez 'kaplama altın' yöntemiyle piyasaya çıktı

Kuyumcular bile şaşkına döndü! Dolandırıcılar bu kez 'kaplama altın' yöntemiyle piyasaya çıktı
02.07.2022 11:54

OTOMATİK OYNAT

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Dolandırıcıların yeni yöntemi kuyumcuları bile şaşkına çevirdi. Hırsızlık ve dolandırıcılık olayları, kuyumcuların ortak sorunu oldu. Kuyumcu esnafı, dolandırıcıların gerçeğini aratmayan kaplama altın ile esnafı kandırmaya çalıştığını söyledi. Bir esnaf dolandırıcıların 'kaplama altın' yöntemine karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Son zamanlarda çok güzel kaplama yapıyorlar. İçi sahte oluyor. Anadolu'nun hiçbir tarafında kolay kolay anlaşılmaz sadece kimya laboratuvarlarında anlaşılır" dedi.

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