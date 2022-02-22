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Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den o ilçelere uyarı! 22 Şubat hava durumu

Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den o ilçelere uyarı! 22 Şubat hava durumu
22.02.2022 09:21

OTOMATİK OYNAT

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Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı işe gitmek için yola çıkanların ilk baktığı konulardan biri oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle Antalya'nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor.

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