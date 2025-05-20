Kütahya’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Kuruçay Işıklı Kavşağı'nda, Mert A. yönetimindeki 43 AFU 488 plakalı motosiklet, önce kırmızı ışıkta bekleyen Ceyhun Ç. yönetimindeki 43 ABA 978 plakalı otomobile, ardından aynı şekilde bekleyen Çetin T. yönetimindeki 32 ABY 301 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi ve sürücü Mert A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınd.