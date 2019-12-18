Kütahya’da kadın öğretmen tacize uğradığını söyleyerek polise başvurdu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirleyerek şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Kadın öğretmenin tacize uğradığı anlar ise kameralara anbean böyle yansıdı. İşte sokak ortasında taciz anları...
Edinilen bilgiye göre, bir kadın polise, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yolda yürürken tacize uğradığı şikayetinde bulundu.
Şikayet üzerine harekete geçen polis, güvenlik kameralarından şahsın kimliğini belirleyerek çalışma başlattı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheli İ.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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