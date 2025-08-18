PODCAST CANLI YAYIN

Kütahya’da çocuklara bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Kütahya’da belediye binası yakınında çıkan bıçaklı kavgada, su doldurma meselesi yüzünden tartıştığı iki çocuğu bıçaklayan 18 yaşından küçük şüpheli kayıplara karıştı.

BELEDİYE BİNASI YAKININDA KAVGA ÇIKTI
Olay, Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde, belediye binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük bir genç ile su doldurmaya gelen çocuklar arasında tartışma çıktı.

"SUYUNUZU BAŞKA YERDE DOLDURUN" DEDİ, BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışma sırasında "Burası bizim mahalle, artistlik mi yapıyorsunuz? Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek sözlü sataşmada bulunduğu iddia edilen şüpheli, iki çocuğa bıçakla saldırarak bacaklarından yaraladı.

2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

