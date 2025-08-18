Kütahya’da çocuklara bıçaklı saldırı: 2 yaralı

BELEDİYE BİNASI YAKININDA KAVGA ÇIKTI

Olay, Kütahya'nın Gaybiefendi Mahallesi'nde, belediye binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşından küçük bir genç ile su doldurmaya gelen çocuklar arasında tartışma çıktı.

"SUYUNUZU BAŞKA YERDE DOLDURUN" DEDİ, BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışma sırasında "Burası bizim mahalle, artistlik mi yapıyorsunuz? Suyunuzu başka yerde doldurun" diyerek sözlü sataşmada bulunduğu iddia edilen şüpheli, iki çocuğa bıçakla saldırarak bacaklarından yaraladı.

2 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.