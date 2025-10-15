Kütahya’da anne kahramanlığı: Çocuklarıyla balkona sığınarak alevlerden kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta Ahmet Ali Yavuz'a ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Dilek Yavuz, 2 aylık oğlu Ali ve 3 yaşındaki kızı Pınar Erva'yı alarak hızla balkona çıktı.

Çevredekilerden yardım isteyen anne, kapıyı kapatarak dumanın odaya dolmasını önledi. Kısa süre içinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne ve çocuklarını balkondan güvenli bir şekilde indirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, evdeki eşyaların büyük bölümü zarar gördü. Olay sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Dilek Yavuz, çocuklarına sarılarak uzun süre ağladı.

Mahalle Muhtarı Ahmet Üzüm, annenin gösterdiği cesaretin büyük bir faciayı önlediğini belirterek, "Dilek Hanım, büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Soğukkanlı davranarak hem çocuklarını hem kendisini kurtardı. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz." dedi.

Yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.