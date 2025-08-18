Kütahya - Tavşanlı yolunda kaza: Yaşlı çift yaralandı

KAZA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kütahya-Tavşanlı karayolunun 19'uncu kilometresinde bulunan Yoncalı kavşağında saat 15.30 sıralarında kaza meydana geldi. Yoncalı yönünden çevreyoluna çıkan Yaşar Y. idaresindeki 43 AAJ 137 plakalı otomobil, Tavşanlı'dan kent merkezi yönüne giden Halil İbrahim D. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın ardından Yaşar Y.'nin aracı refüjdeki trafik levhasına çarparak durdu, Yaşar Y. ile eşi Emine Y. yaralandı.

MÜDAHALE VE TEDAVİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yaşar ve Emine Y.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.