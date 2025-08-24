PODCAST CANLI YAYIN

Kütahya Emet’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Emet ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

EMET'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Emet-Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesindeki porselen fabrikasının asfalt çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. idaresindeki 59 ALG 351 plakalı otomobil ile Fatih Y. yönetimindeki 20 ARH 173 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fatih Y. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Bunlar da Var

Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle