Erzincan-Erzurum yolunda traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya Emet’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. idaresindeki 59 ALG 351 plakalı otomobil ile Fatih Y. yönetimindeki 20 ARH 173 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fatih Y. yaralandı.

EMET'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI Kütahya'nın Emet ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Emet-Hisarcık orta ölçekli sanayi bölgesindeki porselen fabrikasının asfalt çıkışında meydana geldi.