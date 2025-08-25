Kuşadası’nda park dehşeti: 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

PARKTA GASP DEHŞETİ

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Kasım Yaman Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki Ukrayna uyruklu I.F. ve arkadaşı parkta otururken yanlarına gelen 3 kişi, önce sigara ardından para istedi. Olumsuz yanıt alınca gençlerin cep telefonlarını da isteyen şüpheliler, park çıkışında saldırıya geçti.

SIRTINDAN BIÇAKLANDI

Gençlerden kaçmaya çalışan I.F., şüphelilerden birinin bıçak darbesiyle sırtından yaralandı. Ağır yaralı genç, kaçarak yakındaki bir restoranın mutfağına sığındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AKCİĞER ZARINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası'nda ilk müdahalesi yapılan I.F., daha sonra Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde akciğer zarında yırtık olduğu belirlenen genç yoğun bakıma alındı.

ZANLILAR TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, kısa sürede zanlıların izine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.