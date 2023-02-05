Kuşadası'nda dehşet! Önce dövdüler, sonra pompalı tüfekle ateş ettiler

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak 3. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan ikili sokak üzerinde önce sözlü olarak tartıştı. Daha sonra bir kişinin otomobile gidip bagajdan tüfeği alarak kavga ettiği kişilere ateş ettiği ileri sürüldü. Pompalı tüfeğini çimenliklere atan şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, darp edilen şahsı ilk müdahalesini yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.