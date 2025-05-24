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Kuşadası’nda aynı noktada 2 saat arayla kaza: Vatandaşlar önlem istiyor | O anlar kamerada
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Kuşadası’nda aynı noktada 2 saat arayla kaza: Vatandaşlar önlem istiyor | O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 24.05.2025 01:20:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 01:25:41

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki saat arayla aynı noktada meydana gelen iki motosiklet kazası, vatandaşların tepkisine neden oldu. Her gün benzer kazaların yaşandığını belirten mahalle sakinleri, kör nokta nedeniyle yolda acilen önlem alınmasını istiyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı İkiçeşmelik Mahallesi'nde tehlikeli bir virajda iki saat arayla benzer kazalar meydana geldi. Şükrü Küçük Caddesi üzerindeki kör noktada, aynı gün içinde iki motosiklet kazası yaşandı. Kazalarda, site bağlantı yolundan caddeye katılmak isteyen araçları son anda fark eden motosiklet sürücüleri ani fren yaparak yola savruldu.

Her iki kazada da sürücüler çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Kazaların büyük bölümü ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, caddeye aniden çıkan araçlar nedeniyle panikleyen motosiklet sürücülerinin sert fren sonrası dengesini kaybedip yere düştüğü görülüyor.

Mahalle sakinleri, söz konusu noktada her gün benzer kazaların yaşandığını belirterek, kavşağın görüş açısının dar olduğunu ve yeterli uyarı levhası bulunmadığını söyledi. Vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunarak, bölgede trafik düzenlemesi ve koruyucu önlem alınmasını talep etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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