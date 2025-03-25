PODCAST CANLI YAYIN
Kuşadası’nda akaryakıt istasyonunda minibüs dehşeti: 1 yaralı! O anlar kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Kuşadası’nda akaryakıt istasyonunda minibüs dehşeti: 1 yaralı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 23:39

Alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L., tartışmanın ardından aracını akaryakıt istasyonuna sürerek kaosa neden oldu. Olayda bir kişi yaralanırken, akaryakıt istasyonu ciddi hasar gördü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi Karaova Sokak'ta, bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay, görenleri şoke etti. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma, otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasından sonra etraftaki diğer kişilerle kavgaya dönüştü. K.L., kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek istasyon çalışanlarının üzerine sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı, ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Yaşanan olay, istasyonu adeta savaş alanına çevirdi.

BİR KİŞİ YARALANDI, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına alırken minibüs şoförü K.L. gözaltına alındı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Akaryakıt istasyonu ve kazada zarar gören motosiklet büyük çapta maddi hasar gördü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Akaryakıt istasyonunda yaşanan dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde K.L.'nin tartışma anları ve minibüsü akaryakıt istasyonunda etrafa sürmesi açıkça görüldü.

MOTOSİKLET SAHİBİ İSYAN ETTİ

Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G., yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Benzin almak için istasyona geldim. Tartışma sırasında motorum park halindeydi. İçeriden döndüğümde motorum minibüsün altındaydı. Böyle alkollü şoförlerin araç başına geçmemesi gerekiyor. Çok şükür kimse hayatını kaybetmedi ama olayın peşini bırakmayacağım."

SIRADAKİ VİDEO
Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı
25.03.2025Salı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı
25.03.2025Salı
Malatya'da akılalmaz cinayet
25.03.2025Salı
Turgutlu'da trafik kazası: 1 ölü
25.03.2025Salı
Hatay'da trafik kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı
25.03.2025Salı
Bunlar da Var
CHP lideri Özel Saraçhane’deki militanlarına Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! 00:47
CHP lideri Özel'den alçak hareket!
25.03.2025Salı
Ankara’da komşu esnaflar arasında sopalı kavga: 7 yaralı 00:43
Ankara’da komşu esnaflar arasında sopalı kavga: 7 yaralı
24.03.2025Pazartesi
Avcılar motosiklet kazası: Olay yerinde can verdi! Feci ölüm kamerada! 00:32
Avcılar motosiklet kazası: Feci ölüm kamerada!
25.03.2025Salı
Yer: Saraçhane! Zorla polise taş attırmaya çalıştı: Atmıyorsan AK Partilisin 00:39
Saraçhane’de bir skandal daha
25.03.2025Salı
CANLI YAYIN