Kuşadası’nda akaryakıt istasyonunda minibüs dehşeti: 1 yaralı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 23:39 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 23:39

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi Karaova Sokak'ta, bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olay, görenleri şoke etti. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışma, otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasından sonra etraftaki diğer kişilerle kavgaya dönüştü. K.L., kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek istasyon çalışanlarının üzerine sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı, ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Yaşanan olay, istasyonu adeta savaş alanına çevirdi.

BİR KİŞİ YARALANDI, MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına alırken minibüs şoförü K.L. gözaltına alındı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Akaryakıt istasyonu ve kazada zarar gören motosiklet büyük çapta maddi hasar gördü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Akaryakıt istasyonunda yaşanan dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde K.L.'nin tartışma anları ve minibüsü akaryakıt istasyonunda etrafa sürmesi açıkça görüldü.

MOTOSİKLET SAHİBİ İSYAN ETTİ

Minibüsün altında kalan motosikletin sahibi I.G., yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Benzin almak için istasyona geldim. Tartışma sırasında motorum park halindeydi. İçeriden döndüğümde motorum minibüsün altındaydı. Böyle alkollü şoförlerin araç başına geçmemesi gerekiyor. Çok şükür kimse hayatını kaybetmedi ama olayın peşini bırakmayacağım."