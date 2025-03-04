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Kuş avlarken tüfek ateş aldı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Kuş avlarken tüfek ateş aldı: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 20:18 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2025 20:18

Düzce'nin Aydınpınar köyünde arkadaşlarıyla kuş avlarken tüfeğin ateş alması sonucu vurulan bir çocuk hayatını kaybetti. Olay, Düzce Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 arkadaş kuş avlamak için fındık bahçesine girdi. İddiaya göre, tüfeğin ateş almasıyla Muay Thai sporcusu Ahmet Kafkas Keleş (14) vuruldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kafkas Keleş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken 2 arkadaşı ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumana kaldırıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Muay Thai sporcumuz Ahmet Kafkas Keleş'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

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