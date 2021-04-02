Kuru soğan, patates, süt, toz şeker... Üretici-market fiyat farkı 5 kata ulaştı. Fiyat uçurumunda ilk sırayı tarladan 35 kuruşa çıkıp markette 1,70 liraya satılan soğan alırken; sivri biber de yüzde 33 artışla zam şampiyonu oldu.

Gıdada market fiyatları tüketiciyi bezdiriyor.

Üretici-market fiyat farkı Mart'ta 5 kata ulaştı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığını belirterek, Mart'ta kuru soğanın 4.9, patatesin 4.2, lahananın 4.1, maydanozun 3.9, sütün 3.3 kat daha fazlaya tüketiciye satıldığını vurguladı.

Bayraktar, "Üreticide 35 kuruş olan kuru soğan 1,70 liraya, 40 kuruş olan patates 1,67 liraya, 67 kuruş olan lahana 2,71 liraya, 50 kuruş olan maydanoz 1,94 liraya, 2,73 lira olan süt 8,94 liraya satılıyor" dedi.

22 ÜRÜN ARTTI

Bayraktar; Mart'ta üreticide 7 ürünün fiyatı artarken, markette 22 üründe fiyat artışı olduğunu söyledi.

Üreticide 13 üründe fiyatların değişmediğini anlatan Bayraktar, markette 18, üreticide 12 üründe fiyat düşüşü olduğunu kaydetti.

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 33.67 ile sivri biberde yaşandığını belirti.