Kurtalan’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaşandı. 10 VR 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 AL 6071 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 AL 6071 plakalı otomobil takla atarken, park halindeki 15 ET 344 plakalı araç da hasar gördü.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve park halindeki bir araç zarar gördü, 1 kişi hafif yaralandı.