Kurtalan’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde iki otomobil ve park halindeki bir aracın karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve park halindeki bir araç zarar gördü, 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yaşandı. 10 VR 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 AL 6071 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 AL 6071 plakalı otomobil takla atarken, park halindeki 15 ET 344 plakalı araç da hasar gördü.
Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.