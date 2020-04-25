25.04.2020 00:53

Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor. “İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da sizlerle...