Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor. “İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da sizlerle...
Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da
25.04.2020 00:53
- Kur'an-ı Kerim mealli hatim podcastleri Fikriyat.com'da
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