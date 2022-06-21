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Kural ihlali kazaya neden oldu o anlar kamerada

Kural ihlali kazaya neden oldu o anlar kamerada
21.06.2022 11:43

OTOMATİK OYNAT

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Arnavutköy’de yolu kısaltmak isteyen sürücü, caddeye ters yönden çıkmak isteyince seyir halindeki otomobille çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün sabah saatlerinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç sürücüsü, ara sokaktan çıkarak caddeye bağlanmak istedi. Yolu kısaltmak için caddeye ters yönden çıkmak isteyen sürücü, kazaya neden oldu. Ters yönden şeride atlayan sürücü ile seyir halinde olan başka bir otomobil çarpıştı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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