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Kuraklık tehlikesi İstanbul'un yanı başında! Edirne'nin barajları kurudu

Kuraklık tehlikesi İstanbul'un yanı başında! Edirne'nin barajları kurudu
07.01.2021 16:43
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Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla birlikte son aylarda beklenen yağışların olmaması nedeniyle özellikle nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar İstanbul için sık sık su tasarrufu uyarısı yaparken İstanbul'un yanı başındaki Edirne son 91 yılın en kurak senesini geçiriyor. Kentteki barajlar adeta kurudu. 5 aylık su kalması nedeniyle Edirne'de su kuyuları açılmaya başlandı. 15 yıl önce 10-15 metreden çıkan suyun şimdilerde 95 metreden çıkması ise yer altı sularındaki kötü durumu gösterdi.


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