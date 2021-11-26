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Kumar masasında çıkan kavga kanlı bitti 1 kişi hayatını kaybetti

Kumar masasında çıkan kavga kanlı bitti 1 kişi hayatını kaybetti
26.11.2021 09:43
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Adana’da kumar oynatıldığı öne sürülen bir mekanda kumar masasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vuruldu. Yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı adamın oğlu babası ambulansa bindirildiği esnada gözyaşlarına boğuldu. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bulunan kumar oynatıldığı değerlendirilen bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mazlum Ağarman (51), birlikte kumar oynadığı boksör lakaplı A.Z ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boksör lakaplı A.Z yanında bulunan tabanca ile Mazlum Ağarman’a ateş açarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ardından taksiye binerek kaçtı. “Yaralı babası ambulansa bindirildiği sırada gözyaşlarına boğuldu”. Kanlar içerisinde yere yığılan Mazlum Ağarman yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ağarman ambulansa bindirilerek Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Ağarman ambulansa bindirildiği sırada oğlu gözyaşlarına boğuldu. Ağarman kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesine yaşamını yitirdi. Ağarman’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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