SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Kum yüklü kamyon 2 tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Kum yüklü kamyon 2 tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 15:02 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 15:02

Adıyaman’da virajı alamay kum yüklü kamyon, park halinde bulunan 2 tıra çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Kaza anları ise yakındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Börgenek rampasında meydana geldi. İddiaya göre, daha öncede çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği bölgede bu kez kum yüklü kamyon kaza yaptı. G.B. idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan kamyon, sonrasında ise akaryakıt istasyonu yakınındaki yıkama yağlama bölümünde park halinde bulunan 2 tıra çarparak tarlaya devrildi. Feci kaza esnasında tırlardan birisini yıkayan Cihan Özkan(38) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü ise ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun kontrolden çıkarak önce bariyere ardından park halindeki tırlara çarpma anları yer aldı.


Görgü tanıkları da Börgenek rampasındaki virajda sürekli kazaların olduğunu belirterek daha fazla kaza olmasının önüne geçilmesini istedi.

SIRADAKİ VİDEO
Aydın'da kavgayı ayıran polise saldırı! O anlar kamerada
11.03.2025Salı
Kocaeli'de feci kaza! Kamyonla çarpışan araç yayaya çarptı: 1 ölü
11.03.2025Salı
Yer: Denizli! 2 ton etil alkolle sahte içki yapmaya hazırlanan 3 kişi yakalandı: O anlar kamerada
11.03.2025Salı
Denizli’de vahşet! Babasının başını taşla ezdi
11.03.2025Salı
İzmir'de korkutan ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi
11.03.2025Salı
Bunlar da Var
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı 08:08
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı
10.03.2025Pazartesi
Ece Gürel’in ölümü! | Hale Nur Özen’den Mars yolunu şaşırttı iddiası! 01:25
Ece Gürel'in ölümü! | Hale Nur Özen’den “Mars yolunu şaşırttı” iddiası!
10.03.2025Pazartesi
Kepez’de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı! 01:29
Kepez'de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı!
10.03.2025Pazartesi
Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada 00:08
Kavgayı ayıran polise saldırı anı kamerada
10.03.2025Pazartesi
CANLI YAYIN