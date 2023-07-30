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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023, 18:34 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023, 18:47

Küçükçekmece’de testereli sopalı kavga kamerada

Küçükçekmece’de iddiaya göre çocukların kavgasına büyükler de karıştı. Sokak ortasında testereli sopalı kavga kameralara yansıdı.

Olay, 14:30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki çocuklar arasında yaşanan kavgaya babalar karıştı. Aynı bina içerisinde kapı komşularının kavgasında testere ve sopalar konuştu. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle birlikte olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Kavgaya karışan üç kişi de ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"O ANLAR SAVAŞ FİLMLERİNİ ARATMADI"

Kavgaya karışan üç kişinin birbirlerine sopalar ve testere ile saldırdığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

"KİMİ BOYNUNDAN KİMİ KOLUNDAN YARALIYDI"

Olayın görgü tanıklarından biri olan Kemal Sönmez, kavgaya karışan şahısların daha önceleri de çocukları yüzünden tartışma yaşadıklarını dile getirerek, "Benim bildiğim kavga çocuklarla ilgili. Çocuklar zaman zaman kavga ediyorlar. Bu sefer aileler giriyor araya. Bugün de sabahleyin yine öyle olmuş. Babaları işteymiş. Hanımlar telefon açmışlar. Ondan sonra babalar gelmiş, birbirlerine girmişler. Ben aşağıya inerken baktım, kimi boynundan kimi kolundan yaralıydı. Ondan sonra millet araya girdi. Ambulans geldi. İki üç tane polis ekibi ve olay yeri inceleme geldi. Şahsıları ambulansa bindirip pansuman yaptıktan sonra götürdüler" ifadelerini kullandı.

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