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Küçükçekmece’de silahlı tartışma: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Küçükçekmece’de silahlı tartışma: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 23:33 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 23:33

İstanbul Küçükçekmece’de iki kişi arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti diğeri ise yaralandı. Polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu S.A.(14) ile S.K.(17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken iki taraf da birbirine silahla ateş etti. Olay sonrası ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralılardan yabancı uyruklu S.A. götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı S.K.’nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

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