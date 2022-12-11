Haberler Yaşam Videoları Küçükçekmece’de silahlı şakalaşma kanlı bitti: 1 ölü

Küçükçekmece’de silahlı şakalaşma kanlı bitti: 1 ölü

Küçükçekmece’de silahlı şakalaşma kanlı bitti: 1 ölü
11.12.2022 14:17

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:55
Esenyurt'ta sokak ortasında...
Yaşam 00:54
Adana'da 7 milyon 290 bin adet...
Yaşam 04:42
İstanbul Ataşehir'deki halde...
Yaşam 00:59
Tartıştığı annesinin boğazına...
Yaşam 03:11
Takla atan otomobilin motoru...
Yaşam 01:15
Ankara'da feci kaza:...
Yaşam 04:08
Kan donduran vahşet! Annesinin...
Yaşam 00:45
Şişli'de durdurulan şüpheli...
Yaşam 01:39
Afyonkarahisar’da Lastik...
Yaşam 00:40
Ters yöne giden araç kamerada
Yaşam 05:16
Taksim’de dehşet anları...
Yaşam 02:03
Gaziantep'te kamyonetten feci...

Küçükçekmece’de iki arkadaş silahla şakalaştığı sırada silah ateş aldı. Kafasına kurşun isabet eden Ahmet M. Hayatını kaybetti. Kaçan arkadaşı için arama çalışmaları sürüyor.

Yaşam Videoları

Olay, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 09.12.2022'de saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ş.E.A'nın evine gelen arkadaşı Ahmet M. evde bulunan silahla şakalaşmaya başladı. O sırada patlayan silahtan çıkan mermi Ahmet M.'nin kafasına isabet etti.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet M. hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ahmet M. hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Ş.E.A'yı yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Ş.E.A'nın komşusu Dilaver Dede "Görüp duyduğumuz kadarıyla anlatıyorum. Balkona çıkıp otururken olay yeri inceleme ekiplerini gördüm. Eşim karşıdaki komşuyu arayıp öğrendi. İki üç arkadaş silahla oynayıp şakalaşırken silah patlamış.

Yandaki komşu sesi duyunca polisi aramış. Komşunun kızı ve eşi aşağıda kaldırımda oturuyordu. Daha sonra babaları ve olay yeri inceleme gelip incele yaptı" dedi.

SON DAKİKA