Küçükçekmece'de otoyolda savrulan otomobil bariyerlere çarptı: Kaza kamerada!

Küçükçekmece TEM bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıyan kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Küçükçekmece TEM bağlantı yolunda 3 Kasım Pazartesi gece saatlerinde meydana geldi. D-100 karayolundan E-80 otoyolu yönüne giden sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen otomobil, motosiklete çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Ardından yoldaki diğer araçların arasında birkaç kez kendi ekseni etrafında savruldu ve sol şeritteki bariyerlere çarparak durabildi. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza trafikteki başka bir aracın, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika: Kastamonu’da ayı saldırısı... Mantar toplayan köy imamı yaralandı
