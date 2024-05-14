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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 21:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 21:10

Küçükçekmece’de otomobil önce bariyerlere, ardından yayalara çarptı: 5 yaralı

Küçükçekmece'de ara sokaktan çıkan araca çarpmamak için manevra yapan otomobil önce bariyerlere ardından kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddeye ara sokak üzerinden çıkan araca çarpmamak için manevra yapan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil, önce bariyerlere daha sonra kaldırımda yürüyen 5 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi savrulurken olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Hüseyin Cesur, "Arabayı kadın kullanıyordu. Araba ilerden geldi. O sırada burada 6 tane genç vardı. 16-17 yaşlarında liseliler yürüyordu. Bir anda fren yerine gaza basıyor. Gaza basınca da öğrencilere çarpıyor. Öğrencilerden bir tanesinin ayağı kırılıyor. Diğer gençlere hafif dokunuyor. Sonrasında şoför direkt duruyor zaten. Şok içinde arabada bekledi" dedi.

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