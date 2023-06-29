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Küçükçekmece’de kavga sonrası ''Samuray Kılıcı'' ile gezen şahıs kamerada

Küçükçekmece’de kavga sonrası ''Samuray Kılıcı'' ile gezen şahıs kamerada
29.06.2023 09:40

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Küçükçekmece’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası bir şahıs elinde ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi. Olay, önceki akşam Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören grup ayrılarak sokak aralarına kaçtı. Grupların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dağılan gruptan bir kişi sokakta ‘samuray kılıcı’ ile görüntülendi.

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