RAMAZAN İMSAKİYE
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Küçükçekmece'de kan donduran olay! Cani evlat babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü!

Küçükçekmece'de kan donduran olay! Cani evlat babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü!
26.04.2022 14:45

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Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran bir olay yaşandı. Elektrik ustası olduğu öğrenilen 40 yaşındaki Rüstem Dulkadir, iş yerine gelen oğlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Dulkadir, olay yerinde hayatını kaybederken kaçan oğlu polis tarafından aranıyor. Dehşet anları ise kameralara böyle yansıdı.

Yaşam Videoları

Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işten dükkana dönen elektrik ustası Rüstem Dulkadir (40), oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Dükkan içinde bir süre boğuşarak dışarı çıkan ikili, dışarıda da kavga etmeye devam etti. Bıçaklanan Rüstem Dulkadir yere yığılırken, oğlu ise olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak yaralarıyla ağır yaralanan elektrik ustası, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde güvenlik kamerası ile delil incelemesi yaptı. Polis, olaydan sonra kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan esnaf Turan Abay "Gece saat 00.30 sıralarıydı. Biz sesler üzerine dışarı çıktık. Bağırma sesleri duyduk. Komşumuzun yerde yattığını gördüm. Ambulans falan geldi. Müdahale ettiler. Bıçaklayan oğlu olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan saldırganın dükkana gelişi kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde Rüstem Dulkadir ile oğlu arasında bir süre arbede yaşanıyor. Saldırgan oğul, bıçakla 40 yaşındaki adama defalarca yaralıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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