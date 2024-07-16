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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024, 19:13 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024, 19:13

Küçükçekmece'de iki grup arasında silahlı çatışma: 10 yaralı

Olay, saat 15.00'da İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan bir taraf kahvede oturduğu sırada karşı grup arabalarla gelerek tartışmaya başladı. Taraflar önce sopa ve tekmelerle birbirini darp etti ardından aralarında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan kavga ve çatışmada her iki gruptan da 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polis daha sonra olay yerinde çevre güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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