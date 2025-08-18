Küçükçekmece’de genç adam kız arkadaşıyla yürürken vuruldu! O anlar kamerada

CADDE ORTASINDA SALDIRI

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Sultan Murat Mahallesi Sultan Murat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda kız arkadaşıyla yürüyen bir kişiye, motosikletli iki şüpheli silahlı saldırı düzenledi.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı sırasında adam bacağından yaralandı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen genç adamın cadde üzerinden gelen motosikletli şüpheliler tarafından kurşunlandığı anlar yer aldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.