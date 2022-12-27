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Küçükçekmece’de direksiyon sınavını geçemeyince sınav yerinde drift atan sürücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı

Küçükçekmece’de direksiyon sınavını geçemeyince sınav yerinde drift atan sürücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
27.12.2022 21:54

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Sürücü adayı çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken, 16 bin 473 lira idari para cezası uygulandı. 25 Aralık Pazar günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki sürücü adayları eğitim güzergahında, bir sürücü adayı sınavı geçemeyince ehliyetsiz kullandığı, kendi aracıyla sınav alanında drift yapmıştı. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, adresi ve kimliği tespit edilen sürücü adayı U.A. (20) isimli şahıs, trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Otomobil trafikten men edilirken yakalanan sürücü adayı hakkında “Ehliyetsiz Araç Kullanma” ve “Drift” yapma suçlarından toplamda 16 bin 473 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca “Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak” suçundan hakkında adli işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

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