Küçükçekmece’de dehşete düşüren olay! Sokaktan geçenleri rastgele bıçakladı

İstanbul'da Küçükçekmece'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir saldırgan yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçakladı. Bir kişiye de odunla vurup darbeden saldırgan kısa süre içinde yakalandı.

İstanbul'da Küçükçekmece'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs önüne çıkanları bıçak ve odunla yaraladı.



Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı.

NAMAZDAN DÖNEN İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

İddiaya göre, iki kişi sabah namazından döndükleri sırada yabancı uyruklu A.K.A. tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı.

ODUNLA SALDIRDI

İki kişiyi rastgele bıçaklayan şüpheli başka bir kişiyi odunla vurup darbetti.

Bıçakla yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikâyetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli A.K.A. yakalanarak, gözaltına alındı.