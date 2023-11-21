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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023, 09:45 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023, 09:51

Küçükçekmece’de cezaevinden çıkan şahısa silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Kartal sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen M.K (25) isimli vatandaşa araç ile yaklaşan kimliği bilinmeyen şahıslar silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucunda M.K isimli şahıs bacağından yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı M.K hastaneye kaldırılırken, polis ise olay ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan yaralanan M.K isimli vatandaşın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

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