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Küçükçekmece’de bir kişi vurularak 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı

Küçükçekmece’de bir kişi vurularak 3 metrelik duvardan aşağıya atıldı
09.03.2023 23:38

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İddiaya göre, Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde Gümrük yollu üzerinde seyir halinde olan araç aniden durdu. Araçtan inen 3 kişi bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri diğerini silahla vurdu. İki kişi vurdukları arkadaşını yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atıp kaçtılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önemi aldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı İhsan Akay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. İhsan Akay cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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