Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın
Küçükçekmece Halkalı’da 4 katlı binanın son katında çıkan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.
Saat 13.30 sıralarında Zümrüt Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayıldı.
Ekipler Hızla Müdahale Etti
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
Yangın Kontrol Altına Alındı
Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Binada maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.