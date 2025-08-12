Küçükçekmece'de 4 katlı binada yangın

Saat 13.30 sıralarında Zümrüt Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayıldı.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kısa sürede söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı. Binada maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.