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Küçükçekmece yolun karşına geçmeye çalışan kadına araç çarptı

Küçükçekmece yolun karşına geçmeye çalışan kadına araç çarptı
28.07.2022 16:35

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Küçükçekmece’de seyir halindeki araç yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki 53 BB 402 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yolun kenarına savrulurken, o sırada yoldan geçen vatandaşlar kadına güneş vurmasın diye şemsiye tuttu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrolünü olay yerinde yapılan yaralı yaya hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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