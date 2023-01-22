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Küçükçekmece Gölü’nde şüpheli ölüm! Cansız bedeni gören gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece Gölü’nde şüpheli ölüm! Cansız bedeni gören gencin yakınları sinir krizi geçirdi
22.01.2023 09:13

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Küçükçekmece Gölü’nde 23 yaşındaki genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle boğularak hayatını kaybetti. Olay, saat 06.30 sıralarında Küçükçekmece Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta yürüyüş yapan vatandaşlar gölün 15 metre açıklarında bir erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve dalgıçların aramaları sonrası gölde bulunan 23 yaşındaki genç sahile çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonrası gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Göl kenarına çıkarılan cansız bedenin 23 yaşındaki Vefa Köse'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri gölün çevresinde incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından hayatını kaybeden Köse’nin cansız bedeni, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu Kurumu’na kaldırıldı.

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