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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 dakika gecikince içeri alınmadı

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 dakika gecikince içeri alınmadı
23.07.2023 10:51

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Kayseri; 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 dakika geç kalan aday, kapılar kapandığı için içeri alınmadı. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) çerçevesinde Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılıyor. A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başlarken, saat 10.00'da giriş kapıları görevlilerce kapatıldı. Adaylar sınava giriş belgesiyle birlikte sınava gireceği okula gelirken, adaylar aranarak salona alındı. Adayların aileleri de okul çevresinde heyecanlı bekleyişlerine başladı.

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