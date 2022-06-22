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Köy meydanına inen ayıyı bağırarak kaçırdı

Köy meydanına inen ayıyı bağırarak kaçırdı
22.06.2022 08:54

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Bayburt’ta bozayı köy meydanına indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayıyı bir anda karşısında gören bir vatandaşın anlatımı ise dinleyenleri kahkahaya boğdu. Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı ve merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkırzı köyünde sabah saatlerine doğru bir ayı etrafta koşarken, köydeki güvenlik kameralarına takıldı. Etrafta kimsenin olmadığı saatleri fırsat bilen ayı başıboş bir şekilde koşarken köy meydanında bulunan çay ocağının güvenlik kameralarına yansıdı. Köy meydanına kadar inen ayıyı sabah namazından çıkan cemaat gördü. Durumu köy sakinlerinin muhtara bildirmesi üzerine muhtar güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerini izleyen muhtar Enver Gür, ilk defa köy meydanına ayının indiğini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini vurguladı.

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