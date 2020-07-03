Kovid-19 önlemlerine rağmen minibüslerdeki fazla yolcunun önüne geçilemiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Şirinevler’de minibüse bindi. “İlerleyelim beyler” dedi. Ücreti “Elden ele” gönderdi. Burun altına indirilen maskeyi fırsat bilip son durakta indi!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Şirinevler'de minibüse bindi. "İlerleyelim beyler" dedi. Ücreti "Elden ele" gönderdi. Burun altına indirilen maskeyi fırsat bilip son durakta indi!
MESAFE SIFIR
İstanbul Küçükçekmece'de minibüslerde sosyal mesafe hiçe sayıldı. Yolcular, araçta balık istifi yığıldı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüsler, trafikte zor ilerledi. Kapasitesinin üstünde insan taşımasından dolayı yolda araçların yan yattığı görüldü.
Araçtaki balık istifini görenler gözlerine inanamadı. Bu minibüste virüs dolu...
İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldıracağını belirtti. Turizm hareketlendi.
DAHA KÖTÜSÜ OLMAZ
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, DSÖ'nün "Coronada en kötüsü henüz yaşanmadı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Ceyhan, "Bu onların, yanlış ikinci dalga öngörüsünden kaynaklanan bir olay. Ben daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum" dedi.
'BILL'GE GİBİ KONUŞTU
Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, virüsle mücadelede sosyal medyayı suçladı. "Facebook ve benzeri platformların COVID-19 hakkında yanlış bilgiyle mücadelede etkisiz kaldığı görüşünü" dile getirdi.
ERKEKLER DAYANIKSIZ
Yapılan araştırmalar, erkeklerin kadınlara oranla Coronavirüs'e daha dayanıksız olduklarını ortaya çıkardı. Dünyada, 100 bin erkekten 43'ü, her yüz bin kadından ise 23'ü virüsten öldü.
1.543 KİŞİ İYİLEŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1.186 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.543 kişinin ise iyileştiğini açıkladı. Koca, en çok vaka olan 5 ili söyledi: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa.